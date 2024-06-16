Есть конкретные успехи на отрезке Стрелечья-Глубокая и в Волчанске, поделился украинский воин.

Полномасштабная война в Украине продолжается, и ситуация на Харьковщине Силами обороны стабилизирована, на двух отрезках, где враг перешел границу, ведется активная работа, чтобы выбить противника с его позиций.

Об этом сказал командир батальона ударных беспилотных авиационных комплексов "Ахиллес" 92 ОШБр им. кошевого атамана Ивана Сирко Юрий Федоренко в эфире "Эспрессо". По его словам, есть конкретные успехи на отрезке Стрелечья-Глубокая и в самом городе Волчанск. "Идут активные бои, но еще надо немного времени, чтобы Силы обороны в полной мере переняли тактическую инициативу себе на пользу", - подчеркнул он.

Федоренко отметил, что после предоставления разрешения на применение оружия партнеров по территории врага, беспилотники, а также высокоточное оружие достаточно эффективно, мощно работают по РФ.

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"Это очень сильно играет в пользу Сил обороны - противник потерял возможность максимально близко приближаться к линии государственной границы и чувствовать себя там безнаказанным. Если говорить о беспилотниках, то до разрешения, мы применяли их достаточно эффективно по различным категориям военных целей на территории Российской Федерации, но этого было мало для того, чтобы в полной мере давать понять противнику, что он теперь не имеет ни одного квадратного метра вблизи государственной границы, где он мог бы чувствовать себя в безопасности", - подчеркнул Федоренко.

По его словам, применение высокоточного оружия партнеров "разрушило противнику быстрое плечо логистики у линии государственной границы". При этом пояснил, что есть линия государственной границы, возле которой противник накапливает резервы, чтобы потом быстро и маневренно перейти на украинскую территорию. "Применение высокоточного оружия дало возможность, чтобы противник от линии государственной границы вынужден был вытягивать основные силы и средства в тыл", - отметил он. При этом добавил, что противнику пришлось применять другую тактику - меньшего количества групп, меньше насыщения, что существенно ударило по его ударно штурмовым возможностям.

"А Силы обороны, в частности, в рамках пакета военной помощи, при поддержке украинской нации средствами БПЛА, получили возможность достаточно эффективно и плотно его поражать. Таким образом и состоялась эта блок-поэтапная не просто стабилизация ситуации, а перехват тактической инициативы на поле боя", - подчеркнул Федоренко. Воин отмечает, что уверен в дальнейшем успехе.

Важные новости Украины о войне - сейчас это стоит внимания

Как сообщал УНИАН, политический обозреватель Александр Коваленко рассказал, что российские оккупанты попали в окружение на агрегатном заводе в Волчанске Харьковской области. Он отмечал, что процесс подвоза еды и боекомплекта для вражеских сил затруднен - поставки происходит дронами. При этом добавил, что такой логистический элемент - ненадежный.

По его словам, на Харьковщине много внимания уделяется Липцам, Волчанску, хотя наиболее опасные зоны, где у россиян все же есть ситуативное продвижение - это именно Покровское и Краматорское направление, Часов Яр.

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