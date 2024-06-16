Украинская сторона была вынуждена покупать боеприпасы не напрямую у производителей, узнали журналисты.

Продолжается полномасштабная война в Украине, и украинской стороне приходится иметь дело при закупке оружия и боеприпасов с посредниками, которые серьезно завышают цену.

Об этом рассказал основатель Агентства оборонных закупок Украины, юрист Владимир Пикузо в интервью The Sunday Times. Издание отметило, что наше государство закупает большое количество западного вооружения, но Киев все еще сильно зависит от того, что не хранится или не производится в странах НАТО. Журналисты добавили, что Пикузо и его команда охотятся за оружием советских времен, особенно за нестандартными боеприпасами. В материале подчеркивается, что "предложение ограничено, на рынке доминируют посредники и спекулянты, а запасы быстро истощаются как Россией, так и Украиной".

"Компетенция по производству таких боеприпасов в странах НАТО практически утрачена", - сказал Пикузо. Хотя Чехия, Болгария, Румыния и Словакия сейчас восстанавливают производство, "их производственных мощностей критически не хватает".

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Украина хотела бы иметь дело напрямую с производителями вооружений и пыталась наладить другие надежные пути закупок. По словам собеседника, он не раз пытался убедить шведских и норвежских производителей запустить производственные линии, но они отказались, ссылаясь на высокую стоимость инвестиций и недостаточную прибыльность.

Киев был вынужден обратиться к другим источникам, в том числе к торговцам оружием и посредникам в "темных уголках мира". Пикузо утверждает, что это необходимо во время войны. "Когда вы пытаетесь купить Mercedes Benz..., вы хотите получить товар напрямую, но на заводе вам говорят, что вы его не получите. Так же и на рынке оружия. Конечно, я не говорю, что на этом рынке нет коррупции, но мы должны понимать, какие риски, связанные с коррупцией, являются критическими, а какие - приемлемыми", - сказал он.

Глава Агентства утверждает, что украинская сторона не причастна к подкупу чиновников или агентов в других странах. В то же время Пикузо признал, что теневой рынок торговли оружием имеет свои преимущества. "Я не буду называть конкретные страны... но во многих таких странах их коррупция является нашим союзником. В этих странах мы иногда делаем то, что запрещено их законодательством", - поделился собеседник.

Также он привел пример - его команда пыталась закупить "критически необходимую партию боеприпасов", экспорт которых был запрещен национальным правительством одного государства. "Мы получаем категорический отказ, но потом нам звонят и советуют отправить письмо о намерениях определенной компании-посреднику, возможно, даже не в этой стране. Когда мы отправляем письмо о намерениях и нам предоставляют проект контракта, мы сразу получаем разрешение на поставку этой партии в Украину. Мы понимаем, что это не чудо, что какой-то конкретный посредник может доставить то, что было полностью ограничено правительством", - подчеркнул юрист.

По сведениям журналистов, проблема украинского государства такова - дилеры понимают, что сорвали джекпот, и используют войну для того, чтобы поднять цены на оружие до небес. Перед интервью The Sunday Times получила список, составленный украинскими источниками, хорошо знакомыми с системой закупок, который показывает, что стоимость многих ключевых видов вооружений за время войны возросла почти в шесть раз. В частности, 122-мм советские ракеты "Град" в начале войны дилеры продавали по 900 долларов за снаряд, а сейчас просят 6 000, а Украина получает их по 4 700.

Другие боеприпасы, такие как 152-мм снаряды для гаубиц Д20, дальнобойной артиллерии, подскочили с 1 200 до 5 727 долларов. "Украине пока удается заключать сделки за половину этой цены, но вскоре у нее может не остаться другого выбора, кроме как согласиться", - говорится в материале.

Пикузо считает, что самой очевидной причиной роста цен кажется голая спекуляция. Собеседник добавил, что некоторые поставщики и владельцы складов придерживают свой товар, потому что знают, что через полгода цены удвоятся.

Важные новости Украины о войне - сегодня это стоит знать

Недавно у Украины были серьезные проблемы с боеприпасами, поскольку помощь со стороны США застопорилась из-за внутриполитических "разборок" между республиканцами и демократами накануне президентских выборов.

Потом чешская сторона выступила с инициативой, направленной на то, чтобы обеспечить наше государство боеприпасами. Кроме того, военная помощь со стороны Штатов была возобновлена.

В середине июня министр иностранных дел Чехии Ян Липавский заявил, что Киев будет непрерывно получать боеприпасы в рамках инициативы со стороны его страны, и первые из них прибудут на нашу территорию в ближайшие дни.

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