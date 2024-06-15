Ранее замглавы Офиса президента Украины заявил, что формат Саммита мира не предусматривает прямых переговоров с РФ.

Президент Швейцарии Виола Амхерд, открывая заседание Глобального саммита мира 15 июня, заявила, что "мирный процесс без России немыслим".

По ее словам, долгосрочное решение должно включать обе стороны, но сам процесс должен привести к созданию основы для всеобъемлющего, справедливого и прочного мира для Украины на основе международного права и устава ООН.

"Как международное сообщество мы можем помочь проложить этот путь. Именно поэтому мы здесь. В то же время мы стремимся достичь реального прогресса по конкретным вопросам. С вашей поддержкой мы определили три вопроса глобального влияния, которые будем обсуждать в наших рабочих группах. Это ядерная безопасность, продовольственная безопасность и человеческое измерение войны", - отметила Амхерд.

Возможны ли переговоры с Россией - актуальное

Напомним, формат Саммита мира не предусматривает прямых переговоров с Россией, заявил замглавы Офиса президента Украины Игорь Жовква: "Для чего этот саммит? Этот саммит для того, чтобы начать процесс мира. На этом саммите мы собрали те страны, которые готовы предметно говорить и действовать для того, чтобы установился мир".

До этого глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что Украина и партнеры ищут возможность приглашения России на второй Саммит мира: "Мы покажем, что украинцы - жертвы российской агрессии, но сильная и героическая нация. Мы покажем, что можно и нужно решать эту проблему открыто, за одним столом".

Ермак акцентировал, что Украина не уступит на переговорах свои территории.

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