Геннадий Попенко также ответил, как часто видится с семьей.

Известный актер и ведущий программы "Загублений світ" Геннадий Попенко, который ранее высказался об уклонистах, рассказал, как отреагировала жена Ирина на его решение присоединиться к рядам ВСУ. Телезвезда также рассказал об отношениях с семьей на расстоянии.

Как известно, в первые дни полномасштабного вторжения ведущий с женой и детьми попали в оккупацию в Иванкове Киевской области. После освобождения поселка Попенко присоединился к теробороне, а позже стал на защиту страны в рядах ВСУ.

По словам Геннадия, Ирина поддержала его решение отправиться на фронт. Он говорит, что она сама много помогает, волонтерит и, возможно, даже сама бы защищала государство с оружием в руках.

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"После полномасштабного вторжения, оккупации жена сильно изменилась. Мне кажется, что если бы ей дали возможность стрелять во врага, то она бы ни на минуту не задумалась бы. Ей трудно было бы объяснить себе, почему ее муж не служит в армии в такой момент. Так же и мне было бы трудно придумать аргумент, почему я не в армии", - поделился актер в интервью для OBOZ.UA.

Попенко рассказал, что не часто имеет возможность провести время с семьей. Однако у них с Ириной уже есть традиция ежедневно звонить друг другу с помощью видеосвязи. Ведущий добавляет, что наслаждается даже такими моментами, проведенными с родными.

"Каждый вечер мы стараемся сделать видеозвонок. Чтобы девочки смогли увидеть папу. Конечно, разговор получается громкий, но это счастье - иметь возможность увидеть новые синяки младшей или услышать об успехах в баскетболе старшей. У нас с женой было много семейных традиций до моей службы в армии. Но сейчас радуемся тому, что имеем", - отметил Геннадий.

Напомним, ранее Геннадий Попенко назвал условие для окончания войны.

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