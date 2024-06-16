При этом отмечают, что наступательные действия были проведены в конце апреля.

В Серебрянском лесничестве на Луганщине есть продвижение Сил обороны. Об этом сообщается на официальной странице 12-й бригады специального назначения "Азов" Национальной гвардии Украины в Facebook.

В сообщении сказано, что 12-я бригада специального назначения "Азов" совместно с 1-й бригадой оперативного назначения "Буревій" Национальной гвардии Украины 21 апреля провели наступательные действия в Серебрянском лесничестве.

"В результате совместных действий, подразделения бригад продвинулись на 1 км в глубину и на 2 км по фронту, чем завершили один из этапов наступательных действий на своем направлении", - отмечают в "Азове".

Видео дня

При этом просят СМИ и общество не создавать информационный шум и не сообщать детали продвижения Сил обороны без официального подтверждения медиа-служб 12-й бригады "Азов" и 1-й бригады "Буревій".

Заместитель командира 12 бригады специального назначения "Азов" Святослав Паламар в Facebook написал, что российские оккупанты в Серебрянском лесничестве потеряли свои позиции.

"Оккупанты отступили в Серебрянском лесничестве! Так пишут некоторые СМИ. Можно и по-человечески написать - потеряли свои позиции, или Силы обороны выбили орков с их позиций, если не хотите называть подразделение, которое за этим отступили стоит", - отмечает он.

Бои в Серебрянском лесу

Как сообщал УНИАН, в мае пресс-служба Министерства внутренних дел Украины показала, как выглядел Серебрянский лес в Луганской области. Известно, что лес имеет протяженность 10,1 гектаров. С конца лета 2022 года на этой территории проходит линия обороны.

На видео было видно, как масштабно горят деревья, от которых остались только стволы. В таких условиях находятся украинские защитники, в постоянном дыме, огне и пытаются ликвидировать последствия российских ударов.

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