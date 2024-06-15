Языковед предложил подобрать украинский аналог словам иноязычного происхождения "мачо" и "денди".

Слова "мачо" и "денди" часто употребляют в украинском языке, но это слова иноязычного происхождения, которые имеют украинский аналог, сообщил украинский языковед Александр Авраменко в эфире "Сніданку з 1+1" и назвал разницу между этими словами.

"Сегодня будем обогащать свой словарь, а именно выясним, какая разница между словами "денди" и "мачо". Наверное, вы чувствуете, что оба эти слова иноязычные. "Мачо" в переводе с испанского - самец. Это мужчина с ярко выраженными мужскими качествами, такими как сила или агрессивность. На ум приходит агент 007, он таки мачо. А "денди" - это изысканно, пышно и модно одетый человек. А здесь невозможно не вспомнить Голохвастого из легендарного кинофильма "За двумя зайцами"", - рассказал Авраменко.

В то же время он отметил, что это иноязычные слова, и они не совсем подходят к украинским мужчинам, ведь забавно звучит сочетание "мачо обідає галушками" или "денди співає колядку". По его словам, в украинском языке "мачо" - это просто мужественный мужчина, а "денди" - джиґун.

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"Запомните это древнее слово, оно запечатлено в народных песнях: "Ой, джиґуне, джиґуне, який ти ледащо. Ведуть тебе до пана, сам не знаєш за що". Кроме того, джиґун - это еще и соблазнитель, залетчик, баламут", - привел пример языковед.

Он также добавил, что его часто спрашивают, какой украинский аналог русскому "ухаживать за девушкой". По версии Авраменко, существует два соответствия:

залицятися до дівчини,

упадати коло дівчини.

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Как писал УНИАН, ранее Авраменко рассказал, как остроумно можно описать родственников пословицами и поговорками. По словам языковеда, почему-то наш народ в своих высказываниях чаще всего свекровь наделяет негативными характеристиками и напомнил повесть "Кайдешева сім'я" Ивана Нечуя-Левицкого.

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