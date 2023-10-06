Минобороны обновило перечень болезней, с которыми можно служить - кого могут мобилизовать в Украине теперь и кто не подлежит мобилизации по состоянию здоровья, как и прежде.

Во время всеобщей мобилизации воевать берут не всех - полностью или частично непригодными к службе считаются те, у кого есть определенные заболевания. Но в августе 2023 Минобороны сузило перечень таких заболеваний. Это значит, что те военнообязанные, которые ранее считались непригодными для воинской службы по состоянию здоровья, теперь могут быть мобилизованы. С какими болезнями не призывают в армию или могут временно освободить от военной службы, а с какими заболеваниями теперь считаются пригодными - смотрите полный обновленный список.

Согласно приказу МОУ №490 от 18 августа 2023 года "Об утверждении Изменений в Положении о военно-врачебной экспертизе в Вооруженных Силах Украины", теперь из общего списка заболеваний, с которыми не берут в армию, исключены ряд заболеваний и расстройств. Давайте посмотрим, что изменилось.

Перечень граждан, не подлежащих призыву, определен в ст. 23 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации".

Видео дня

Те, кто не подлежит мобилизации по состоянию здоровья, делятся на 2 категории:

с ограниченной или отсроченной пригодностью к службе - то есть, могут призвать, когда понадобится;

полностью непригодны к службе - исключают из списков на призыв как в мирное, так и военное время.

В военное время перечень таких болезней значительно меньше, чем в мирное.

С какими болезнями не берут в армию - общий список

Список болезней, освобождающих от мобилизации:

активный прогрессирующий туберкулез с распадом легочной ткани;

тяжелые формы вирусных гепатитов;

ВИЧ-болезнь, сопровождающаяся инфекционными, паразитарными болезнями, злокачественными опухолями и т.д.;

новообразования - не все типы онкозаболеваний попадают под полную непригодность;

болезни крови и кроветворных органов;

нарушение эндокринной системы, питание и нарушение обмена веществ, их последствия;

расстройства психики и поведения;

болезни нервной системы;

болезни глаза и придаточного аппарата;

болезни уха;

болезни системы кровообращения;

болезни органов дыхания;

болезни органов пищеварения;

болезни кожи и подкожной клетчатки;

болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани;

болезни мочеполовой системы;

пороки развития, деформации и хромосомные нарушения;

тяжелые травмы головы и шеи, позвоночника, спинного мозга, органов грудной, брюшной полостей, конечностей и т. п. со значительным нарушением функций. Отравление и другие последствия действия внешних причин.

Давайте конкретно разберем, с какими именно заболеваниями исключают из списков на призыв.

Новообразования (опухоли)

Не подлежат мобилизации военнообязанные с такими заболеваниями:

первичные и вторичные злокачественные новообразования всех локализаций с метастазами, которые невозможно удалить с помощью радикального хирургического лечения;

быстро и медленно прогрессирующие злокачественные опухоли лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей: лимфогранулематоз; неходжкинская лимфома, злокачественные лимфопролиферативные болезни, множественная миелома, все виды лейкозов и т.п., со значительными изменениями;

доброкачественные новообразования всех локализаций с большими нарушениями функций.

Если онкология имеет другую форму, то военнообязанного определяют как временно или ограничено непригодным - это устанавливают в индивидуальном порядке.

Болезни системы кровообращения

Непригодны к военной службе:

с сердечной недостаточностью II-Б-III стадии при некоронагенных заболеваниях сердца;

с сердечной недостаточностью II-Б-III стадии при ишемических болезнях сердца;

с гипертонической болезнью III стадии;

с цереброваскулярными болезнями (например, инфарктом головного мозга или инсультом, со значительными нарушениями функций).

Также не подлежат призыву с болезнями артерий и капилляров, вен, лимфатических узлов: атеросклерозы, тромбозы, варикозы и т.п. со значительными нарушениями кровообращения и функций.

Болезни органов дыхания

Не подлежат мобилизации люди с хроническими болезнями нижних дыхательных путей и лёгких со значительными нарушениями функции внешнего дыхания, а также больные тяжелой персистирующей бронхиальной астмой.

Болезни органов пищеварения

Из военного учета исключают, если есть:

челюстно-лицевые аномалии, кроме врожденных; аномалии прикуса со значительными нарушениями дыхательной, обонятельной, жевательной, глотательной и речевой функций;

болезни пищевода, желудка и двенадцатиперстной кишки, аппендикса, кишечника и брюшины со значительными нарушениями функций;

язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки со значительными нарушениями функций;

болезни печени со значительными нарушениями функций.

Грыжи со значительными нарушениями функций также входят в этот список.

Болезни глаза, уха и придаточного аппарата

Непригодными к военной службе считаются люди, у которых есть:

выраженные анатомические изменения или пороки положения век, орбиты, конъюнктивы со значительными нарушениями зрительных или двигательных функций на обоих глазах;

выраженные болезни склеры, роговицы: рубцы и помутнения радужной оболочки, цилиарного тела, все виды катаракты кристалика, сосудистой оболочки; с прогрессирующим снижением зрительных функций или частыми обострениями на обоих глазах;

болезни стекловидного тела и глазного яблока;

неврит зрительного нерва, болезни и поражение зрительного нерва и зрительных путей;

отслоение и разрыв сетчатки любой этиологии на обоих глазах;

все формы глаукомы в развитой и последующих стадиях на обоих глазах;

стойкий паралич двигательных мышц глазного яблока при наличии диплопии;

близорукость или дальнозоркость любого глаза в одном из меридианов более 12,0 дптр или астигматизм любого вида с разностью рефракции в двух главных меридианах более 6,0 дптр;

остроту зрения одного глаза ниже 0,1 или его слепоты;

отсутствие глазного яблока при остроте зрения второго глаза 0,3 и ниже или острота зрения обоих глаз 0,2 и ниже.

Не подлежат призыву с полной глухотой на оба уха и глухонемотой.

Болезни крови и кроветворных органов

Освобождение от службы получают с быстро прогрессирующими заболеваниями со значительными нарушениями функций:

анемией со значительными нарушениями функций, нарушением свертывания крови;

геморрагическими состояниями;

другими болезнями крови.

Также не подлежат призыву с нарушениями с вовлечением иммунного механизма.

Болезни эндокринной системы, нарушения питания и метаболизма

В этой категории непригодными считаются со следующими болезнями со значительными нарушениями функций:

болезни щитовидной железы;

все типы сахарного диабета;

нарушение других эндокринных желез.

Нарушение обмена веществ, в том числе все виды ожирения со значительными нарушениями функций также в этом списке.

Болезни кожи и подкожной клетчатки

Из военного учета исключают больных с атопическим дерматитом с распространенной лихенификацией кожного покрова, обычной пузырчаткой, герпетиформном дерматитом.

Если есть другие кожные заболевания, то военнообязанного признают временно непригодным.

Болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани

Непригодными к военной службе считаются больные артропатией, с болезнями суставов и позвоночника, приобретенными деформациями и дефектами пальцев или конечностей со значительными нарушениями функций.

Также исключают из военного учета после двусторонних ампутаций верхних или нижних конечностей на любом уровне или односторонней ампутации нижней конечности выше уровня верхней трети голени.

Болезни мочеполовой системы

Непригодными к военной службе считаются люди с болезнями почек и мочеполовой системы со значительными нарушениями функций и почечной недостаточностью.

Женщин признают непригодными при воспалительных заболеваниях органов малого таза и невоспалительных заболеваниях половых органов со значительными нарушениями функций.

Болезни нервной системы

В список болезней, освобождающих от мобилизации, входят:

быстро прогрессирующие, со значительными нарушениями функций воспалительные заболевания ЦНС (менингит, энцефалит, миелит, энцефаломиелит, внутричерепный и внутризвоночный абсцесс);

прогрессирующие, со значительными нарушениями функций системные атрофии, церебральный паралич, болезнь Паркинсона, рассеянный склероз, все виды дистоний, кроме вегетососудистой;

эпилепсия при наличии частых эпилептических приступов или выраженных психических расстройств.

Также сюда входят быстро прогрессирующие, со значительными нарушениями функций болезни периферической нервной системы.

Расстройства психики и поведения

Из военного учета исключают, если есть:

резко выраженные стойкие психические расстройства;

расстройства психики и поведения вследствие употребления психоактивных веществ: алкоголя или наркотиков (синдром зависимости с резкими, стойкими психическими расстройствами);

шизофрения, шизотипические и бредовые расстройства, аффективные расстройства с часто повторяющимися фазами;

невротические расстройства с резко выраженными, стойкими болезненными проявлениями;

резко выраженные поведенческие расстройства со склонностью к повторным длительным декомпенсациям или патологическим реакциям;

Глубокая и тяжелая умственная отсталость - также в этом списке.

Кого берут в армию после внесенных изменений Минобороны

Обновленный перечень заболеваний, с которыми могут считаться непригодными или ограниченно пригодными к службе в военное время, указан в Расписании болезней, состояний и физических недостатков, определяющих степень пригодности к военной службе, службе в военном резерве.

С какими заболеваниями могут мобилизовать:

статья 2-в - клинически излеченный туберкулез;

статья 4-в - вирусные гепатиты с незначительным нарушением функций - все формы гепатитов;

статья 5-в - бессимптомный ВИЧ;

статья 12-в - медленно прогрессирующие и непрогрессирующие с незначительными нарушениями функций болезни крови (анемия, нарушение свертываемости крови, пурпура, геморрагические состояния, саркоидоз, иммунодефицит, болезни селезенки);

статья 13-в - болезни эндокринной системы с незначительными нарушениями функций - болезни щитовидной железы (кроме новообразований), сахарный диабет, нарушение функций эндокринных желез, нарушение обмена веществ, ожирение, липоматоз;

статья 14-в - легкие кратковременные болезненные проявления расстройств психики - деменция, амнестические синдромы, расстройства личности и поведения вследствие поражения головного мозга;

статья 17-в - невротические болезни, связанные со стрессом и соматоформные расстройства при умеренно выраженных, краткосрочных проявлениях (навязчивые состояния, неврастения, фобии, тревожные расстройства, обсессивно-компульсивное расстройство, диссоциативное расстройство, амнезия);

статья 21-в - медленно прогрессирующие болезни центральной нервной системы (например, болезнь Паркинсона, рассеянный склероз и другие виды склероза, полинейропатия);

статья 22-в - эпизодические и пароксизмальные расстройства, кроме эпилепсии (мигрени, синдромы головной боли, хроническая посттравматическая головная боль, ишемические приступы, синдромы артерий, нарушения сна).

При этом список болезней, освобождающих от армии временно, не изменился.

Список болезней, освобождающих от армии временно

Ограниченно непригодным к военной службе могут признать с такими заболеваниями:

кишечные инфекционные заболевания;

бактериальные зоонозы;

вирусные инфекционные заболевания центральной нервной системы;

вирусные геморрагические лихорадки;

вирусные инфекционные болезни с повреждением кожи и слизистых;

гельминтозы;

педикулез и последствия инфекционных и паразитарных заболеваний;

туберкулез легких без выделения микобактерий и распада легочной ткани или клинически излеченный туберкулез.

Военнообязаных с этими заболеваниями могут призвать на военную службу в случае необходимости.

Ранее мы рассказывали, что такое электронный реестр военнообязанных в Украине и как он работает.

Вас также могут заинтересовать новости: