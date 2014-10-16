Агента ФСБ и подругу боевика-садиста Харламову видели под АП во время "бунта" Нацгвардии (фото)

Вместе с другими подставными родственниками она в качестве подруги солдата из бунтующей военной части провоцировала людей, сообщают Подробности.

Через сеть ВКонтакте она вербовала солдат и занималась их психологической подготовкой.

Кроме того, Юлия успела повоевать на Донбассе. Вместе с диверсионным отрядом "Русич" она атаковала блокпосты бойцов батальона "Айдар" в поселке Металлист Луганской области.

Судя по профилю в социальной сети, 25-летняя москвичка Юлия Целинская училась в университете имени Лобачевского, успела побывать замужем и родить ребенка.

С будущими террористами из отряда "Русич" Юлия познакомилась еще в середине 2000-х, она была довольно известна в националистических кругах России. Зарегистрированная под ником "Нордика", она участвовала в различных неофашистских съездах.

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Девушка является членом православно-фашистской организации десантной направленности "Агнцы неба голубого".

Харламова-Целинская служила по контракту в специальном полку связистов воздушно-десантных сил России при воинской части № 54164 Московской области. В сентябре 2014 года написала рапорт об увольнении.

"Ушла в запас!:) Благодарна армии за многое, это был очень хороший урок в моей жизни, армия меня научила многому. Я нашла очень хорошую гражданскую работу, которая открывает мой творческий потенциал", - писала Юлия ВКонтакте.

Бывшая российская десантница теперь работает на ФСБ. Ее страница пестрила нашивками, шевронами и фотографиями с военными различных ведомств. Эти фото женщина недавно удалила.

Юлия курирует несколько групп и пабликов в социальных сетях, через которые вербуются солдаты-срочники, делая особый упор на внутренние войска.

Один из таких - "Дембель в опасности", именно там собирали солдат на акцию под Администрацию президента 13 октября, когда три воинские части пришли под Администрацию президента требовать демобилизации.

Вместе с подставными родственниками Юля играла роль подруги одного из солдат, правда, не могла сказать, какого именно. Она агрессивно отталкивала журналистов и пыталась провоцировать толпу.

"Кто вы? Из какого вы издания? Я подруга, я пришла поддержать ребят, им на дембель пора", - кричала она на корреспондента podrobnosti.ua

У Юлии на Банковой были сообщиницы, такие же ненастоящие матери, сестры и подруги. Одна из них, на вид не старше 25 лет, утверждала, что ее сын служит уже 1,5 года.

"Сына не покажу, но он тут. Он должен отправиться домой и его сослуживцы тоже. Домой, а не на войну", - сказала одна из "родственниц" корреспонденту podrobnosti.ua.

Позже все они растворились вместе с загодочными людьми в капюшонах.

После того, как Харламова сменила окружение национал-фашистов на российских наемников, ее мужа заменил десантник Алексей Мильчаков.

Новый возлюбленный и по совместительству напарник Мильчаков, садист-живодер из Санкт-Петербурга Алексей, знаменитый своими жестокими издевательствами над раненными бойцами из "Айдара" в поселке Металлист.

Юлия любит выкладывать в сеть фотографии с Мильчаковым и записывать видеообращения в его защиту.

Например, на этом видео она называет Мильчакова героем и рассказывает о том, как он спасал собак на войне в Украине.

Фото спасения десантником собак довольно популярны. Вот, например, Мильчаков в 14-летнем возрасте позирует с ножом и еще живым щенком.

Теперь же, десантник-живодер остался терроризировать луганчан, а Юля в столице Украины вербует новых участников спланированных спецслужбами России акций.