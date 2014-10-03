В Костроме нашли свежие могилы российских десантников

Надгробия солдат появились на аллее, где хоронят погибших в горячих точках, сообщил российский журналист Андрей Мальгин у себя в Живом журнале, ссылаясь на информацию РБК.

Российские журналисты нашли в Костроме четыре свежие могилы российских десантников 331-го гвардейского полка ВДВ.

Первого погибшего российского военного этой части - Сергея Селезнева - похоронили еще 2 сентября. В военкомате местным журналистам рассказали, что солдат погиб во время учений якобы в Ростовской области.

Информацию о гибели еще одного десантника из Костромской области - Андрея Пилипчука - подтвердила его родственница. Впрочем, обстоятельства его смерти остаются неизвестными, а близкие солдата с журналистами общаться отказываются.

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В публикации отмечается, что в администрации костромского кладбища сообщили, что еще по крайней мере три российских десантника погибли во время боев на территории Украины.

На аллее, где обычно хоронят погибших в горячих точках, находятся могилы 26-летнего Сергея Герасимова, 32-летнего Алексея Касьянова и 27-летнего Евгения Каменева. Если верить датам на надгробиях, солдаты погибли 24, 25 августа и 3 сентября.

Жена товарища погибшего Герасимова рассказывает, что солдат служил в разведывательном взводе 331-го полка по контракту. Женщина добавляет, что десантники РФ действительно воюют в Украине.

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"Они говорят: "Да мы были в Украине", - рассказала журналистам жена солдата, которая не пожелала называть своего имени.

Она до сих пор ждет своего мужа. Родственники военных утверждают, что в Ростовскую область отправили меньшей мере целый батальон - около 400-500 бойцов.