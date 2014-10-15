Яценюк: обустройство границы с РФ поможет остановить диверсионные группы и поставки оружия

”Страна должна обустроить государственную границу... Что означает строительство государственной границы? С точки зрения безопасности. Есть дискуссия, что эта стена не поможет остановить российские танки, что эта стена не поможет остановить артиллерийские обстрелы. И это правда. Совершенно верно, что если идет русская армия, то просто одной стеной или обустройством государственной границы их не остановишь, но есть другая правда - это первый рубеж обороны”, - отметил глава правительства в программе ”ШустерLive” на ”24 канале” в среду вечером.

Он подчеркнул, что это ”первый рубеж, позволяющий пограничникам, позволяющий Вооруженным силам быстро среагировать”.

Читайте такжеРоссия отказывается от завершения демаркации границы с Украиной – Яценюк

”И против танков должны идти только танки. Но этот первый рубеж он уже останавливает агрессора. Поэтому с точки зрения оборонной - это действительно первая линия обороны. С точки зрения не только оборонной, но и государственной границы как таковой. Что дает возможность он сделать? Диверсионные группы, которые сейчас шастают по украинско-российской границе так, как у себя дома, потому что я проехался посмотрел по всем участкам границы, 2000 километров, которые ничем не оборудованы никак не контролируются, их невозможно контролировать, поэтому совершенно понятно, что они себя там чувствуют очень свободно, они знают где проходить, как проходить.... Поэтому с точки зрения безопасности государства - это остановка диверсионных групп, это остановка поставок оружия, остановка контрабанды, остановка передачи радиоактивных материалов и других видов оружия”, - отметил он.

Как сообщал УНИАН, 8 октября Кабинет министров Украины принял решение о выделении дополнительно 6 млн евро на реализацию проекта ”Стена” на украинско-российской границе.

Проект «Стена» предусматривает создание на границе двух оборонительных рубежей, их основным назначением будет недопущения проникновения на территорию Украины противника.

Основной объем работ составляет почти 1,5 тысячи километров траншей и ходов сообщения, более 8 тыс окопов для техники, более 4 тыс блиндажей и создание 60-километровогозаграждения, которого невозможно взорвать.