В Кабмине заявили, что переселенцы будут строить "Стену"

Министр социальной политики Украины Людмила Денисова сообщила, что правительство планирует привлекать переселенцев для работ по обустройству украинско-российской границы в рамках проекта «Стена». Министр заявила, что это строительство создаст много новых рабочих мест, передает "Радио Свобода".

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям зарегистрировала около 344 тысяч внутренних переселенцев по всей Украине по состоянию на 1 октября. Служба занятости готова предложить переселенцам с востока Украины и Крыма 50 тысяч вакансий.

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5 сентября украинское правительство утвердило предложенный Государственной пограничной службой проект «Стена». По предварительным оценкам Госпогранслужбы, для выполнения проекта потребуется пять - семь месяцев.

По словам премьера Арсения Яценюка, для строительства привлекут 66 миллионов евро.