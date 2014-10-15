Тымчук: "Европейский вал" будет охранять восточные границы Европы

Об этом на пресс-конференции в Киеве в среду, 15 октября, заявил военный эксперт, координатор Военного совета «Народного фронта» Дмитрий Тымчук.

Он отметил, что сейчас продолжается инспекционная поездка Харьковской областью премьер-министра Арсения Яценюка, который проверяет ход работ в рамках проекта «Стена».

«Против построения «вала» могут выступать те, кто стремится видеть Украину в качестве «проходного двора», чтобы иметь возможность беспрепятственно и в любой момент засылать к нам своих агентов с целью дестабилизации обстановки внутри страны. Этот проект усиливает контроль за границей, а это значит открывает перспективы получения безвизового режима между Украиной и ЕС», - сказал Тымчук.

Читайте такжеВ Израиле советуют Украине отгородиться от России не стеной, а электронными заграждениямиВ то же время он отметил, что сама «Стена» не остановит агрессора в случае попытки массового вооруженного вторжения.

«Комплекс мер должен касаться, в первую очередь, Госпогранслужбы, а также других подразделений, предназначенных для отпора внешней агрессии», - подчеркнул Тымчук.