МИД: ЕС введет безвизовый режим с Украиной не ранее мая 2015 года

Об этом сказала заместитель министра иностранных дел Елена Зеркаль, передает "ЕвроПравда". По ее словам, на 1 января 2015 года запланирован только запуск процедуры выдачи биометрических загранпаспортов.

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«Но отмена визового режима невозможна, пока ЕС не оценит, как именно происходит выдача, как работает система, насколько защищены паспорта серийного выпуска. Эта оценка требует времени», - отметила Елена Зеркаль.

В то же время украинцы смогут без виз ездить в ЕС только при условии, что «паспорта будут выдаваться без проблем, уровень защиты персональных данных будет достаточным, будет обеспечено качественную охрану границы, а милиция будет работать без замечаний».

Она уточнила, что ситуация на Донбассе не повлияет на решение ЕС о введении безвизового режима, но при этом Украина должна гарантировать, что ни один человек, незаконно попавший на украинскую территорию с востока, не сможет получить украинский паспорт и поехать без визы в ЕС.