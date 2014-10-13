За 4 дня боевики убили более 60 человек, помогавших украинским военным

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Мельник рассказал на пресс-конференции в Одесском кризисном медиацентре.

По его словам, когда бойцы в сентябре «отошли из Лугутино, туда зашли подразделения чеченцев, подразделения из южной Осетии, которые расстреливали местных жителей, замеченных ранее в помощи украинским военным.

«В первый же день из числа жителей Георгиевки, Лутугино, Успенки были расстреляны 22 человека. Тела не были преданы земле, были брошены в районе свалки твердых бытовых отходов – между Лутугино и Успенкой. И в последующие трое суток было расстреляно порядка 40 человек. Об этом нам сообщали местные жители, которым удалось оттуда выйти через Счастье», - рассказал Мельник.

Он добавил, что боевики не давали возможность похоронить мертвых.

«Также этими подразделениями проводился банальный грабеж домов. Особенно тех людей, которые были вынуждены оставить свои жилища и вслед за нами уйти в зону, контролируемую украинскими войсками», - отметил начальник штаба.

По его словам, бойцы «Шторма» несут службу в зоне АТО, в частности, в Луганской области 4 месяца.

Читайте такжеБоевики контролируют большинство крупных городов на Луганщине Непосредственно Мельник там находился 32 дня - в населенных пунктах Новый Айдар, Лутугино, Георгиевка, Счастье, Старобельск, Сватово.

«В плане отношения населения - ситуация неоднозначная. Люди обозлены на всех, нет четкого деления – за Украину или против Украины. Люди просто обозлены на войну. В каждом человеке в форме и с оружием видят потенциальную угрозу, видят причину того, что им приходится терпеть, невзгоды, лишения, жизнь под обстрелами. Просто хотят мира. Кто его принесет, им не столь важно», - рассказал боец.

Он отметил, что из перечисленных населенных пунктов наиболее проукраинские настроения у жителей Счастья.

По его словам, за 4 месяца в зоне АТО погибли 4 бойца «Шторма», 15 ранены, в том числе 3 – тяжело.