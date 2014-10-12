Штаб АТО: Наиболее сложная ситуация - возле Дебальцево, Счастья и Авдеевки

Как сообщили в пресс-центре АТО, за минувшие сутки неподконтрольные вооруженные формирования 36 раз обстреляли позиции силовиков.

"Наибольшее количество обстрелов сосредоточено на сети блокпостов, опорных и наблюдательных пунктов, расположенных вблизи Дебальцево, Авдеевка и Счастья", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что боевики использовали минометы, артиллерию, стрелковое оружие, ПТРК и РСЗО.

Читайте такжеСпикер АТО опроверг информацию российских СМИ о разграничении между Украиной и «ДНР»Относительно ситуации вокруг Донецкого аэропорта, то он один раз был обстрелян из зенитных установок и дважды из стрелкового оружия. Стратегический объект до сих пор под контролем силовиков, заверили в штабе АТО.

Кроме того, ночью, около 00.20 с РСЗО БМ-21 «Град» незаконные вооруженные формирования обстреляли позиции силовиков в районе населенного пункта Пески. С 03.20 до 04.50 минометами обстреливали опорные пункты вблизи Каменки.

В то же время, ситуация в районе Мариуполя стабильная.