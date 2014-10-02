Завтра Порошенко совершит рабочую поездку во Львовскую область



Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе Львовской ОГА.

Окончательная программа визита главы государства на Львовщину - уточняется.

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Как сообщал УНИАН, по предварительным данным, президент представит во Львове стратегию своей партии «Блока Петра Порошенко», а также встретится со студентами Львовского Национального университета им. И.Франко.