Завтра Порошенко совершит рабочую поездку во Львовскую область

22:06, 02 октября 2014
Политика
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Завтра, 3 октября, президент Украины Петр Порошенко посетит с рабочей поездкой Львовскую область.

Фото УНИАН


Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе Львовской ОГА.

Окончательная программа визита главы государства на Львовщину - уточняется.

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Как сообщал УНИАН, по предварительным данным, президент представит во Львове стратегию своей партии «Блока Петра Порошенко», а также встретится со студентами Львовского Национального университета им. И.Франко.

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