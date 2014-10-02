Украинские подростки вынуждены получать паспорта РФ, чтобы покинуть оккупированный Крым

Жители оккупированного Крыма, в возрасте от 14 до 16 лет вынуждены получать паспорта граждан России, чтобы выехать из республики.

Об этом сообщает Крымская полевая миссия по правам человека (КПМ).

«Российские пограничники отказывают в выезде из Крыма детям этого возраста, поскольку согласно российскому законодательству граждане РФ получают паспорт в 14 лет, а по законам Украины граждане получают паспорт в 16 лет. Таким образом, дети в возрасте от 14 до 16 лет, чтобы выехать из Крыма, должны получить сначала паспорт РФ, что нарушает право на выбор гражданства», - сообщает КПМ.

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В полевой миссии считают, что этими действиями, также, российские пограничники нарушают свободу передвижения в отношении несовершеннолетних лиц.

По информации КПМ, в последнее время российские пограничники соглашаются выпускать детей, только если у одного из сопровождающих родителей есть запись о ребенке в заграничном паспорте.

Более того, по информации КПМ, на железнодорожных и автомобильных пропускных пунктах российские пограничники не выпускают из Крыма и граждан Украины, у которых на данный момент не вклеена фотография по достижению 25 и 45 лет.

«Единственная возможность выехать, в такой ситуации, предъявить российским пограничникам паспорт выданный Российской Федерацией», - сообщает КПМ.

После 16 марта в Крыму перестали действовать территориальные подразделения миграционной службы Украины, которые предоставляли все паспортные услуги гражданам Украины.

Это означает, что граждане Украины не имеют возможности вклеить соответствующие фотографии в Крыму. Сделать это они могут только на материковой части Украины.

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«Таким образом, российские пограничники лишают граждан Украины возможности покинуть территорию Крыма, что является грубейшим нарушением свободы передвижения», - утверждают представители Крымской полевой миссии.

Как сообщал УНИАН, в марте 2014 года Россия незаконно аннексировала украинский Крым.

При этом ЕС, США и большинство остальных стран мира считают Крым украинской территорией, на которую распространяются законы Украины.