Для жителей Крыма оформили 80 тысяч российских паспортов - ФМС России

«На сегодняшний день уже принято более 145 тысяч документов от граждан на оформление паспорта гражданина РФ, оформлено около 80 тысяч паспортов, отказались – 16 человек», - сообщили в пресс-службе ведомства.

Помощь сотрудникам миграционной службы в оформлении паспортов оказывают волонтеры из организации "Россия - наш дом". Они прошли специальное обучение и совместно с сотрудниками ФМС осуществляют первичный прием крымчан.

Читайте такжеЖители Крыма отказываются от российского гражданства - СМИ

"Два миллиона жителей полуострова желают быстрее оформить паспорта граждан Российской Федерации, в результате нагрузка у сотрудников ФМС России очень велика, но они стараются оперативно помочь людям. Надеюсь, волонтерская помощь будет полезна и поможет нашим согражданам в Крыму", - цитирует пресс-служба слова руководителя волонтерской организации Владимира Шапошникова.