Войска РФ убили русских военнопленных, которые с колонной АТО выходили из-под Иловайска

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на заседании Временной следственной комиссии Верховной Рады по расследованию причин и обстоятельств окружения и гибели украинских военных под Иловайском сообщил командир батальона “Днепр-1” Юрий Береза.

По его словам, российское командование было предупреждено о том, что в колонне будут двигаться 23 пленных Вооруженных сил РФ. “Они были предупреждены, что в случае открытия огня они (пленные) погибнут первыми”, - сказал Береза.

Он отметил, что пленные находились связанными в автомобилях, а украинские военные имели возможность в случае открытия огня свободно передвигаться.

По словам комбата, в результате обстрела так и произошло - российские пленные погибли первыми. “Более того, одного из пленных добили свои же - у него во время захвата обгорела одежда, и мы его переодели в нашу. Так вот, его свои и добили, раненого, когда добивали наших раненых”, - сказал Береза.

Он отметил, что российские подразделения, по имеющейся у него информации, и до сих пор не забрали тела своих солдат, которые погибли во время атаки сил АТО на колонну под Иловайском.

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Командир батальона допустил, что среди захороненных неизвестных солдат в Днепропетровске могут быть и российские военные, поскольку всех погибших очень трудно идентифицировать.

Как сказал Береза, он присутствовал при планировании операции наступления на Иловайск и был категорически против таких действий, поскольку для него как для военного было понятно, что, захватив Иловайск, подразделения могут оказаться в окружении. В то же время Береза отметил, что на все его возражения командование отвечало, что планирование операции уже согласовано на уровне Генштаба и Министерства обороны.

После завершения заслушивания командиров добровольческих батальонов глава комиссии, народный депутат Андрей Семченко проинформировал собравшихся о том, что в следующий раз комиссия соберется 6 октября и планирует заслушать заместителя министра внутренних дел Сергея Ярового, командующего сектора “Д” Литвина, генерала Виктора Хомчака и некоторых других лиц. А уже 14 октября ВСК намерена обнародовать предварительный отчет.