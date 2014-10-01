Войска РФ убили русских военнопленных, которые с колонной АТО выходили из-под Иловайска
В результате обстрела российскими войсками колонны сил АТО, которая выходила через так называемый “гуманитарный коридор” из окружения под Иловайском, погибли 23 российских пленных.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на заседании Временной следственной комиссии Верховной Рады по расследованию причин и обстоятельств окружения и гибели украинских военных под Иловайском сообщил командир батальона “Днепр-1” Юрий Береза.
По его словам, российское командование было предупреждено о том, что в колонне будут двигаться 23 пленных Вооруженных сил РФ. “Они были предупреждены, что в случае открытия огня они (пленные) погибнут первыми”, - сказал Береза.
Он отметил, что пленные находились связанными в автомобилях, а украинские военные имели возможность в случае открытия огня свободно передвигаться.
По словам комбата, в результате обстрела так и произошло - российские пленные погибли первыми. “Более того, одного из пленных добили свои же - у него во время захвата обгорела одежда, и мы его переодели в нашу. Так вот, его свои и добили, раненого, когда добивали наших раненых”, - сказал Береза.
Он отметил, что российские подразделения, по имеющейся у него информации, и до сих пор не забрали тела своих солдат, которые погибли во время атаки сил АТО на колонну под Иловайском.
Читайте такжеГелетей и Муженко отказались комментировать Иловайскую трагедию в открытом режиме и покинули заседание
Командир батальона допустил, что среди захороненных неизвестных солдат в Днепропетровске могут быть и российские военные, поскольку всех погибших очень трудно идентифицировать.
Как сказал Береза, он присутствовал при планировании операции наступления на Иловайск и был категорически против таких действий, поскольку для него как для военного было понятно, что, захватив Иловайск, подразделения могут оказаться в окружении. В то же время Береза отметил, что на все его возражения командование отвечало, что планирование операции уже согласовано на уровне Генштаба и Министерства обороны.
После завершения заслушивания командиров добровольческих батальонов глава комиссии, народный депутат Андрей Семченко проинформировал собравшихся о том, что в следующий раз комиссия соберется 6 октября и планирует заслушать заместителя министра внутренних дел Сергея Ярового, командующего сектора “Д” Литвина, генерала Виктора Хомчака и некоторых других лиц. А уже 14 октября ВСК намерена обнародовать предварительный отчет.