На Донетчине российские военные бросили тела 300 собратьев - комбат "Днепр-1"

Тела около 300 убитых российских военнослужащих до сих пор не похоронены в районе населенного пункта Многополье, что в Донецкой области.

Об этом рассказал командир добровольческого батальона "Днепр-1" Юрий Береза в эфире шоу "Храбрые сердца" на телеканале 1+1, передает ТСН.uа.

По его словам, российские военнослужащие были убиты в ходе операции, которую совместно проводили бойцы батальонов "Днепр-1" и "Донбасс".

"Одна из первых колонн, которая была совместно уничтожена "Днепром" и "Донбассом" (в районе Многополья был такой разведывательно-диверсионный отряд в составе 40 человек), тогда погибли около 300 российских военнослужащих - сгорели в той колонне. Наша разведка там еще работает - мы ищем своих. Так до сих пор мертвых никто не забрал", - рассказал Береза.

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По его словам, он не может найти объяснение такому отношению российских военных к погибшим сослуживцам. "Эта вещь, для которой я не могу найти объяснения", - сообщил Береза. При этом комбат "Днепр-1" не уточнил дату операции, в ходе которой были убиты сотни российских военных.

Напомним, что российские военные сбрасывают тела убитых собратьев в шахты на Луганщине.