ЦИК зарегистрировала еще 111 кандидатов в народные депутаты от двух политических партий

Как сообщили УНИАН в Отделе взаимодействия со СМИ Секретариата ЦИК, соответствующие решения приняты сегодня на заседании Центризбиркома.

В частности, ЦИК своими постановлениями зарегистрировала 60 кандидатов в народные депутаты Украины, включенных в избирательный список политической партии ”Объединение ”Самопоміч”, и 51 - включенного в избирательный список политической партии ”Україна майбутнього” в общегосударственном многомандатном избирательном округе на внеочередных выборах народных депутатов Украины.

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Таким образом, по состоянию на 25 сентября ЦИК зарегистрировал 1 413 кандидатов в народные депутаты Украины на внеочередных выборах народных депутатов Украины 26 октября 2014 в общегосударственном многомандатном избирательном округе от 11 политических партий.