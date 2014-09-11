"Айдар" рассказал о засаде под Счастьем: "Одиночные выстрелы - на блокпосте добивали раненых"

Стали известны подробности боя 5 сентября 2014 года на участке Металлист-Счастье и засаде, в которую попали бойцы батальона "Айдар".

Об этом сообщает батальон "Айдар" на своей странице в Facebook.

В сообщении говорится, что группе Терминатора батальона "Айдар" была поставлена задача выдвинуться на блокпост в районе поворота на Стукалову Балку трассы населенного пункта Счастье – поселок Металлист и дождаться там танкистов и десантников.

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"Одновременно с подходом танков и БТРов десанта начался артобстрел со стороны Луганска, длившийся 1,5 часа. Терминатор приказал вывести машину и отогнать на 500 метров в лесополосу («зеленку»)", - говорится в сообщении.

Группа Терминатора и группа Гризли, вернувшаяся из Стукаловой балки, погрузились в грузовик, выезжавший в сторону Счастья. В машине было 12 человек первой группы и одиннадцать бойцов - второй.

"Проехав поворот на Цветные пески, через 1-1,5 км они подъехали к блокпосту, на котором развевался украинский флаг. Терминатор, как командир группы, вышел из машины и подошел к постовому. На вопрос постового: «Кто такие?» ответил «Мы – Айдар». «Айдар!» - крикнул постовой и одновременно весь блокпост открыл огонь по машине наших бойцов. Другие бойцы стали выскакивать из грузовика. Кузов взорвался и вспыхнул из-за простреленного бензобака и детонирующих боеприпасов", - отметили в батальоне.

Сообщается, что многие бойцы были ранены и получили ожоги. Они уходили в лесополосу и поле подсолнухов.

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"Позади раздавались одиночные выстрелы – звуки зачистки, очевидно, находившиеся на блокпосте добивали раненых. Один из наших раненых бойцов добрался до бойцов 80-й бригады, колонной шедших из Металлиста, и рассказал им о случившемся", - говорят в "Айдаре".

Далее десантники направились на помощь "айдаровцам" и вступили в бой с боевиками.

"Бойцы 80-ки подбили танк и БТР противника, разрушили сооружения блокпоста, проехав по нему, и прошли дальше, в направлении Счастья", - отмечают бойцы.

Через 2 часа начиналось объявленное перемирие. Переговоры о выдаче тел погибших длились три дня, и бойцы отмечают, что тела вернули в "ужасном состоянии".

Судебно-медицинская экспертиза установила, что были привезены останки 33 человек.