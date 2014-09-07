Бойцы "Айдара" не могут забрать тела погибших в засаде

Недалеко от города Счастья дорогу им перекрыли люди с украинскими флагами, говорится в сюжете ТСН.19:30.

Когда машины сбавили скорость, из лесополосы по ним ударили пулеметные очереди. Под обстрел попали бойцы еще нескольких батальонов. Точных цифр ни погибших, ни тех, кто остается на уже контролируемой российскими спецслужбами территории, не называют.

Читайте такжеВ засаде, в результате которой погибли 11 бойцов "Айдара", принимал участие нацист-живодер из Петербурга"Айдаровцы" говорят, что готовы даже силой забирать своих, но не позволяет перемирие. А на тех, кто должен договариваться мирным путем, надежды мало.

"Переговорщикам всем поперезванивал, чтобы помогли. Я звонил в штабы, я звонил ОБСЕ. ОБСЕ вообще отморозилось. Для чего они здесь находятся - я вообще не понимаю. Ни Красный крест, ни ОБСЕ - вообще помощи никакой", - возмущается командир батальона "Айдар" Сергей Мельничук.

Как уже сообщалось, часть "айдаровцев" с Волыни попала в засаду, по данным Семена Семенченко, погибли 11 бойцов.