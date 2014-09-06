В Черном море пройдут украинско-американские учения Sea Breeze-2014

Целью учений является проведение международной операции по установлению и обеспечению зоны безопасности судоходства в кризисном районе, сообщили УНИАН в пресс-центре командования украинских ВМС.

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Учения пройдут в соответствии с программой двустороннего сотрудничества министерств обороны Украины и США.

Учения будут проводиться в духе программы "Партнерство ради мира", поэтому к участию в них традиционно приглашен ряд стран.

Кроме Украины и США, корабельным составом в учениях Sea Breeze-2014, как планируется, будут принимать участие Испания, Канада, Румыния и Турция. В целом в морскую компоненту должны войти 12 кораблей и судов обеспечения, в том числе 5 кораблей и судов от ВМС Украины и 2 корабля от Государственной пограничной службы. Кроме того, к учениям будут привлечены самолеты и вертолеты морской авиации украинских ВМС.

Ряд стран направили на учения военнослужащих в качестве наблюдателей - Грузия, Норвегия, Швеция, а также Франция.

Участники маневров в море отработают учения по контролю за гражданским судоходством в определенных зонах, поиск и выявление судна-нарушителя, проведение досмотровых операций, предоставление помощи кораблю, который потерпел катастрофу.

Руководителями учений являются врио заместителя командующего ВМС Украины по боевой подготовке капитан первого ранга Алексей Неижпапа и командор Джеймс Эйкен (ВМС США).

Планом учений не предусмотрено проведение наземной фазы, и заход в порт Одессы или порты других городов Украины иностранных кораблей.