США помогут Украине разработать оборонную стратегию и укрепить Нацгвардию

00:19, 06 сентября 2014
Политика
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США помогут Украине разработать новую военную стратегию и укрепить добровольческую Национальную гвардию. 

Нацгвардия, 2 батальон / Андрій Парубій / facebook.com

 

Об этом говорится в заявлении Белого дома, пишет ZN.UA

Как отмечается в сообщении, США намерены давать украинским властям рекомендации в области военного строительства, кибербезопасности, логистики и стандартизации.

Кроме того, США выступили с инициативами по оказанию помощи Украине в реформировании оборонных институтов.

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На сайте Белого дома отмечается, что США разрабатывают планы по поддержке и других стран, в частности, Молдовы и Грузии.

Накануне Белый дом подтвердил намерение провести морские и наземные учения с Украиной в 2014 году.

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