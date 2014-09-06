США помогут Украине разработать оборонную стратегию и укрепить Нацгвардию
00:19, 06 сентября 2014Политика
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США помогут Украине разработать новую военную стратегию и укрепить добровольческую Национальную гвардию.
США помогут Украине разработать оборонную стратегию и укрепить Нацгвардию / Андрій Парубій / facebook.com
Об этом говорится в заявлении Белого дома, пишет ZN.UA
Как отмечается в сообщении, США намерены давать украинским властям рекомендации в области военного строительства, кибербезопасности, логистики и стандартизации.
Кроме того, США выступили с инициативами по оказанию помощи Украине в реформировании оборонных институтов.
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На сайте Белого дома отмечается, что США разрабатывают планы по поддержке и других стран, в частности, Молдовы и Грузии.
Накануне Белый дом подтвердил намерение провести морские и наземные учения с Украиной в 2014 году.
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