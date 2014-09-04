BBC: США отправят на учения в Украину 200 военных

Этот шаг призван продемонстрировать солидарность США с Украиной, которая не является членом НАТО.

По словам пресс-секретаря Пентагона Стивена Уоррена, речь идет о военнослужащих 173-й пехотной дивизии, которая базируется в Италии, передает BBC Украина.

Американские военные впервые окажутся в Украине от начала конфликта на юго-востоке страны между украинскими военными и пророссийскими сепаратистами.

Маневры Rapid Trident - "Быстрый трезубец" - запланированы на 13-26 сентября. В них примут участие военные из 15 стран.

По словам Уоррена, это будут "миротворческие учения".

Во время учений не будут стрелять боевыми патронами, планируя сосредоточиться на операциях, патрулировании, сопровождении колонн, а также обезвреживании взрывных устройств.