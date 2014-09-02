Климкин положительно оценил вчерашние консультации контактной группы в Минске

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на совместной пресс-конференции с генеральным секретарем Совета Европы Торбьерном Ягландом, который находится в Киеве с однодневным визитом.

"Сам факт таких консультаций в Минске является в целом положительным, поскольку длительное время было сложно организовать такие консультации из-за нежелания представителей так называемых «ДНР» и «ЛНР» принимать в них участие", - сказал Климкин.

По его словам, в ходе вчерашних консультаций обсуждались вопросы, связанные с освобождением заложников и предпосылками прекращения использования оружия.

"Я разговаривал с участниками этих консультаций как с украинской стороны, так и ОБСЕ. Они настроены на их продолжение и готовы предметно работать", - сказал Климкин.

Читайте такжеСледующее заседание контактной группы по Украине намечено на 5 сентябряПо словам министра, речь идет о том, что представители «ДНР» и «ЛНР» также готовы предметно работать, для чего нужна соответствующая политическая воля и соответствующие инструкции из Москвы, поскольку известно, что они полностью контролируются из Москвы.

Как сообщал УНИАН, 1 сентября в Минске состоялся очередной раунд консультаций трехсторонней контактной группы по поиску путей урегулирования кризиса на востоке Украины.

Контактная группа была представлена экс-президентом Украины Леонидом Кучмой, послом РФ в Украине Михаилом Зурабовым и официальным представителем действующего председателя ОБСЕ по вопросам урегулирования ситуации в Украине Хайди Тальявини.

Также на встрече присутствовали лидеры террористов - «вице-премьер Донецкой народной республики» Андрей Пургин и «председатель Верховного совета Луганской народной республики» Валерий Карякин.