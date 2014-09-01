В Минске начались консультации по решению кризиса в Украине

Встреча проходит в правительственной резиденции в центре Минска. Контактная группа представлена бывшим президентом Украины Леонидом Кучмой, послом России в Украине Михаилом Зурабовым и официальным представителем действующего председателя ОБСЕ по вопросам урегулирования ситуации в Украине Хайди Тальявини, передает ИТАР-ТАСС.

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Также сообщается, что на встрече присутствуют лидеры террористических организаций "ДНР" и "ЛНР" Андрей Пургин и Валерий Карякин.

Перед началом встречи Пургин сообщил, что привез в Минск предложения, направленные на сокращение продолжительности военных действий и снижение количества жертв.

Как сообщал УНИАН, 30 августа в Брюсселе президент Украины Петр Порошенко заявил, что возобновление работы трехсторонней контактной группы будет способствовать эффективной имплементации мирного плана для Донбасса и урегулированию ситуации путем переговоров.

По словам президента, стороны должны обсудить вопрос освобождения заложников, которые незаконно находятся на территории России, работу мониторинговой миссии ОБСЕ на украинско-российской границе и формат прекращения огня.