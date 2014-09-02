Украина считает крайне важной помощь ЕС в развитии ВСУ и сектора безопасности

Как передает корреспондент УНИАН, об этом министр иностранных дел Украины Павел Климкин сказал на совместной пресс-конференции с генеральным секретарем Совета Европы Торбйорном Ягландом, который находится в Киеве с однодневным визитом.

Читайте такжеРоссия выступает против консультаций участников Будапештского меморандума - Климкин«Для нас критически важно, чтобы страны Европейского Союза, и не только Европейского Союза, помогали нам в развитии способности наших Вооруженных сил и вообще сектора безопасности защищать Украину», - сказал Климкин, отвечая на вопрос о возможном расширении военно-технического сотрудничества со странами ЕС, о чем говорил президент Украины Петр Порошенко в Брюсселе.

По словам Климкина, военно-техническое сотрудничество со странами ЕС осуществляется в основном на двусторонней основе, и это «компетенция не столько Европейского Союза, сколько находится в рамках двусторонних форматов».

Читайте такжеНовый глава Совета ЕС отстаивает "отважную, но не радикальную" позицию по УкраинеКак сказал Климкин, Украина проводит интенсивные консультации со своими партнерами по этому вопросу, которые будут имплементированы в двустороннем формате.