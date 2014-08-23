Из Украины выехало 184 российских КамАза. Пограничникам не разрешили их осмотреть

13:41, 23 августа 2014
Политика
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Из восточных областей Украины выехали 184 российских грузовика, которые ввозили "гуманитарную помощь", но украинским пограничникам российские военные в пункте пропуска "Изварино" не разрешают их осмотреть.

REUTERS

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге в Киеве, отвечая на вопросы журналистов, сообщил представитель информационного центра СНБО Андрей Лысенко.

"По состоянию на 13.00 с территории Украины выехало 184 грузовика. Однако наших представителей на осмотр этих грузовиков не допускают", - сказал Лысенко.

Он также сообщил, что группу украинских пограничников и таможенников, которых вчера заблокировали российские военные для беспрепятственного въезда "гуманитарного конвоя", разблокировали, они находятся в украинском пограничном пункте пропуска "Изварино".

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