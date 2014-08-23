Из Украины выехало 184 российских КамАза. Пограничникам не разрешили их осмотреть

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге в Киеве, отвечая на вопросы журналистов, сообщил представитель информационного центра СНБО Андрей Лысенко.

"По состоянию на 13.00 с территории Украины выехало 184 грузовика. Однако наших представителей на осмотр этих грузовиков не допускают", - сказал Лысенко.

Он также сообщил, что группу украинских пограничников и таможенников, которых вчера заблокировали российские военные для беспрепятственного въезда "гуманитарного конвоя", разблокировали, они находятся в украинском пограничном пункте пропуска "Изварино".

Читайте такжеВ грузовики гумконвоя РФ загружают оборудование завода "Топаз" - СНБОКак сообщал УНИАН, сегодня утром российские СМИ писали, что первые грузовики с российского конвоя уже находятся на территории РФ.