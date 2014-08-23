Несколько десятков грузовиков российского гумконвоя вернулись в РФ – СМИ

Как сообщает РИА Новости, грузовики выехали из КПП и направились в сторону города Каменск-Шахтинский, где «гуманитарная» колонна находилась несколько дней до отправки в Украину.

В настоящее время на оформлении на КПП находится вторая партия из нескольких десятков белых КамАЗов.

Российские таможенники планируют сегодня оформить все грузовые автомобили, которые доставили «гуманитарный груз» в Украину, а теперь возвращаются в Россию.

По словам представителя Южного таможенного управления РФ Раяна Фарукшина, «таможенные операции уже проведены в отношении первой партии машин, состоящей из 34 грузовиков. Они уже въехали в РФ». Он уточнил, что всего предполагается шесть партий грузовиков, которые будут поочередно заезжать на пункт пропуска «Изварино – Донецк» для досмотра.

Как сообщал УНИАН, 22 августа власти РФ без согласования с Украиной и Международным комитетом Красного Креста решили отправить колонну грузовиков с «гуманитарной помощью» в Луганск.

Читайте такжеКрасному Кресту не понравилась "манера" прибытия "гуманитарного конвоя" в ЛуганскПосле этого СМИ сообщили, что первые российские грузовики пересекли границу через украинский КПП «Изварино», который находится под контролем пророссийских боевиков. Все 280 грузовиков «гуманитарного конвоя» пересекли границу Украины.

Председатель СБУ Валентин Наливайченко назвал въезд российской колонны прямым военным вторжениям России на территорию Украины.

Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун заявил, что с тревогой и глубокой обеспокоенностью следит за сообщениями о том, что российская автоколонна пересекла границу с Украиной без разрешения украинских властей.

Читайте такжеКанада о «гуманитарном конвое»: Россия демонстрирует неуважение к украинскому суверенитету Совет национальной безопасности США осудил пересечение российским «гуманитарным конвоем» границы с Украиной и считает, что эти действия являются поводом для дальнейшей эскалации конфликта со стороны России.