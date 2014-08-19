В Луганской области абоненты подключаются к сетям российских операторов мобильной связи

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службах крупнейших украинских мобильных операторов.

«Поскольку в Луганской области регулярно наблюдаются перебои в подаче электричества, которые, в свою очередь, вызывают сбои в работе местных базовых станций, то абонентские терминалы автоматически подключаются к ближайшим работающим базовым станциям», - пояснили в пресс-службе оператора life:).

В компании отметили, что, учитывая непосредственную близость некоторых населенных пунктов Луганской и Донецкой областей к границе с РФ, мобильные телефоны абонентов автоматически подключаются к оборудованию российских операторов.

Читайте такжеЛуганск уже неделю без света, связи и водыВместе с тем, директор по корпоративным связям «Киевстара» Михаил Шуранов сообщил, что в Донецкой и Луганской областях сейчас работает связь только украинских телекомоператоров, а в городах, которые расположены вблизи государственных границ Украины, иногда может возникать такое явление, как приграничный роуминг.

«Поскольку базовые станции телекомоператоров расположены близко к границам, их сигналы могут достигать отдельных населенных пунктов других государств. Этого не происходит, если базовые станции работают на полную мощность. К сожалению, из-за боевых действий на территории области часть базовых станций вышла из строя, и быстро их восстановить невозможно», - сказал Шуранов.

По его словам, для того, чтобы мобильные телефоны абонентов не регистрировались в роуминге, следует отключить эту услугу, позвонив в колл-центр своего оператора или выполнив ручной выбор сетей украинских операторов связи.

Как сообщал УНИАН, сегодня председатель общественной организации «Гражданская инициатива «Права справа» Дмитрий Снегирев со ссылкой на местных жителей Краснодона Луганской области заявил, что телефонные номера украинских мобильных операторов в городе работают в режиме роуминга. При этом в городе начал работать российский мобильный оператор «Билайн».