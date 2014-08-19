В Краснодоне номера украинских мобильных операторов работают в режиме роуминга - активист
14:02, 19 августа 2014Общество
0 0
Данную информацию главе ГИ «Права справа» предоставили местные жители Краснодона.
В городе также начал работать российский «Билайн» / Фото УНИАН
В Краснодоне Луганской области телефонные номера украинских мобильных операторов в настоящее время работают в режиме роуминга.
Об этом корреспонденту УНИАН сообщил глава общественной организации Гражданская инициатива «Права справа» Дмитрий Снегирев.
Читайте такжеТеррористы угрожают отправить под трибунал жителей Краснодона, которые ведут фото- и видеосъемку
По его словам, данную информацию ему предоставили местные жители Краснодона.
«В Краснодоне сейчас стали блокировать украинских операторов мобильной связи. В городе начал работать российский «Билайн», а все входящие звонки с номеров украинских операторов работают в режиме роуминг», - сказал Снегирев.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter