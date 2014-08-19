В Краснодоне номера украинских мобильных операторов работают в режиме роуминга - активист

В Краснодоне Луганской области телефонные номера украинских мобильных операторов в настоящее время работают в режиме роуминга.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил глава общественной организации Гражданская инициатива «Права справа» Дмитрий Снегирев.

Читайте такжеТеррористы угрожают отправить под трибунал жителей Краснодона, которые ведут фото- и видеосъемку

По его словам, данную информацию ему предоставили местные жители Краснодона.

«В Краснодоне сейчас стали блокировать украинских операторов мобильной связи. В городе начал работать российский «Билайн», а все входящие звонки с номеров украинских операторов работают в режиме роуминг», - сказал Снегирев.