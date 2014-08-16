Журналисты сфотографировали российские грузовики с ракетами для ЗРК "Бук" вблизи границы Украины (фото)

В объективы фоторепортеров попали десятки контейнеров для ракет ЗРК "Бук".

Фото были сделаны возле населенного пункта Каменск-Шахтинский в России, который находится в 20 километрах от границы с Украиной, сообщает ТСН.uа.

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Так, на фотографиях агентства Reuters видно перемещение нескольких грузовиков, которые везут десятки контейнеров 9Я266 для ракет "земля-воздух" 9М38 зенитно-ракетного комплекса "Бук". Кроме того, в колонне движется и специализированная техника, которая предназначена для разгрузки контейнеров.

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На машинах можно увидеть номера с кодом региональной принадлежности в виде цифры 50. Данный код зарезервирован под части бывшего Московского военного округа, который после реформы Вооруженных сил РФ вошел в Западный военный округ.