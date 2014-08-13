Харьковский пограничный отряд готов принять колонну с гуманитарным грузом из России

Об этом корреспонденту УНИАН заявили в Харьковском пограничном отряде.

По сведениям пограничников, на пункте пропуска Плетеновка в Волчанском районе Харьковской области для приема колонны с гуманитарным грузом была подготовлена специальная полоса, место с погрузчиками, место охраняли бойцы Национальной гвардии, обеспечивали работу сотрудники из госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

В тоже время в Харьковском пограничную отряде отметили, что не владеют официальной информацией, будет ли пересекать границу с Украиной гуманитарный груз в Харьковской области. Однако допустили, что это может произойти в Луганской области.

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Как передает корреспондент УНИАН, около 14.40 со склада близ пункта пропуска Плетеновка, где ожидался вход гуманитарной колонны, выехали около 10 грузовых автомобилей. До этого территорию склада покинули грузовые автомобили госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

Из официальных лиц и представителей ГСЧС на месте ситуацию никто не комментирует.

На это время на территории склада нет грузовых автомобилей. Здесь находятся только несколько охранников.