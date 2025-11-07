TSMC уведомила Apple о скором повышении цен на все чипы, выпускаемые по 2 нм- и 3 нм техпроцессам.

В этом году Apple представила iPhone 17 Pro и iPhone 17 Air, которые получились дороже прошлогодних моделей 16 Pro и 16 Plus. На следующий год инсайдеры прогнозируют еще одно повышение цен, возможно, более заметное. Основная причина – рост затрат на производство.

Как пишет BGR, крупнейший производитель полупроводников TSMC начал предупреждать своих крупнейших клиентов, среди которых Apple, о скором повышении цен на все чипы, выпускаемые по 2 нм- и 3 нм техпроцессам. Стоимость продукции вырастет примерно на 10%.

Ожидается, что в следующем году Apple перейдет на 2-нм техпроцесс, и он станет основой чипсетов A20 и М6. По прогнозам поставщиков, цена одного флагманского 2-нм чипа может достигнуть $280. С такой ценой чипы могут стать самым дорогим компонентом в iPhone, обогнав даже дисплеи.

Хотя Apple может взять на себя часть расходов, вероятность подорожания iPhone и MacBook для конечного пользователя остается высокой. Скорее всего, дорогое обновление коснется будущих iPhone 18 Pro и OLED Macbook Pro, а базовые модели останутся на предыдущем поколении.

Стоит отметить, что чипы разработанные по 2-нм техпроцессу, будут обладать большей вычислительной мощностью без дополнительного влияния на время работы аккумулятора.

Ранее Трамп пригрозил Apple 25%-ным тарифом, если Айфоны не будут производить в США. В настоящий момент техника бренда производится и собирается только в трех странах: Китае, Индии и Вьетнама.

Bloomberg рассказывал, что Apple готовит юбилейное обновление iPhone на свое 50-ти летие. Главным событием станет выпуск складного iPhone, который станет частью серии iPhone 18.

