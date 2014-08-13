Дороги к пункту пропуска "гуманитарного конвоя" перекрыли - СМИ

Как сообщает корреспондент «Сегодня», который сейчас находится в 1,5 км от Плетеневки, пограничники останавливают машины и никого не пускают.

Машины с журналистами, простыми жителями Украины и России вынуждены разворачиваться. По словам пограничников, участок границы возле пункта пропуска перекрыт, ожидается прибытие груза.

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Как сообщалось, в понедельник Путин заявил, что Россия решила направить в Украину гуманитарный конвой, чем вызвал опасения насчет подготовки прямого вторжения войск РФ под видом "миротворцев". Вместе с тем, украинские власти заявили, что речь идет о международной гуманитарной помощи для Донбасса, которая направляется по инициативе президента Петра Порошенко по договоренности с Международным Красным Крестом.