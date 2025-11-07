Рейтинг самых продаваемых автомобилей Европы в 2025 году возглавил Renault Clio, который опередил Dacia Sandero и Volkswagen T-Roc. Об этом сообщает Focus2Move.
Учитывая данные за период с начала года до сентября, Renault Clio поднялся на одну позицию, продемонстрировав рост на 6,7%. Продажи Dacia Sandero снизились на 7,1%, а Volkswagen T-Roc, наоборот, продемонстрировал рост на 9%.
В десятку самых популярных моделей попала российская Lada Granta, которая заняла седьмое место, продемонстрировав падение продаж на 3,8%. Замыкает десятку лидеров компактный Citroen C3.
ТОП-10 самых популярных моделей в Европе:
- Renault Clio (+6,7%);
- Dacia Sandero (-7,1%);
- Volkswagen T-Roc (+9%);
- Volkswagen Golf (-14,1%);
- Dacia Duster (+2,5%);
- Volkswagen Tiguan (-0,2%);
- Lada Granta (-3,8%);
- Opel Corsa (+8,1%);
- Toyota Yaris (-13,2%);
- Citroen C3 (-6,5%).
Новости авторынка - Украина и мир
Ранее УНИАН сообщил, что самым популярным автомобилем в мире в 2025 году стал компактный кроссовер Toyota RAV4. На втором месте расположилась Toyota Corolla, тогда как третье заняла Tesla Model Y.
Также сообщалось, что в октябре отечественный автопарк пополнили почти 7,8 тысячи новых легковых авто. Как в частном, так и в корпоративном секторах на первых местах оказались кроссоверы.