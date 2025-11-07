Эксперты заявили, что эти модели имеют самую низкую прогнозируемую надежность.

Многие автолюбители считают, что японские производители выпускают самые надежные автомобили в мире. Тем не менее, даже они иногда выпускают модели, которым не удается избегать серьезных поломок.

В Jalopnik назвали самые ненадежные японские автомобили. По словам экспертов, эти модели очень часто выходят из строя. Рейтинг основан на исследованиях Consumer Reports.

Самые ненадежные японские автомобили

Honda Prologue/Infiniti QX80

Видео дня

Кроссовер Honda Prologue и внедорожник Infiniti QX80 оказались довольно ненадежными моделями. В издании напомнили, что Prologue является электрокроссовером, который основан на Chevrolet Blazer EV.

Infiniti QX80, несмотря на высокую стоимость, оказался таким же ненадежным, как и Land Rover Range Rover и Mercedes-Benz GLS, которые имеют низкий рейтинг прогнозируемой надежности, согласно Consumer Reports.

Mazda CX-90/CX-70

Еще худшие показатели надежности оказались у кроссоверов Mazda CX-90 и CX-70. По словам экспертов, у этих моделей довольно много проблем.

Toyota Tacoma

Пикап Toyota Tacoma долгие годы был образцом надежности. Тем не менее, последнее поколение модели нарушило эту традицию.

В издании поделились, что, по данным Consumer Reports, новая Toyota Tacoma уступает по надежности Ford Ranger, Honda Ridgeline и Jeep Gladiator. Также эта модель уже трижды отзывалась, в том числе из-за дефекта карданного вала и утечки тормозной жидкости.

Nissan Frontier

Nissan Frontier также оказался довольно ненадежным пикапом. Эксперты отметили, что ситуация усугубилась после обновления модели в 2022 году.

Главной проблемой Nissan Frontier в Consumer Reports назвали далеко не самое высокое качество сборки.

Mazda CX-90 Plug-in Hybrid/CX-70 Plug-in Hybrid

В издании отметили, что довольно часто надежность автомобиля зависит от того, насколько в нем много деталей. Именно поэтому гибридные кроссоверы Mazda CX-90 Plug-in и CX-70 Plug-in оказались в этом рейтинге.

По данным Consumer Reports, эти модели имеют худшую прогнозируемую надежность среди всех японских автомобилей.

5 самых надежных кроссоверов

Ранее эксперты назвали 5 самых надежных современных кроссоверов. Они заверили, что этим моделям не страшны поломки.

В частности, в рейтинг вошли Toyota RAV4 и Subaru Forester. Механик и владелец German Car Depot Алан Гельфанд заявил, что водителям стоит обратить внимание на эти модели.

Вас также могут заинтересовать новости: