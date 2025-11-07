Важно не быть судьей близкому человеку.

У многих были ситуации, когда их друзья выбирали сомнительных партнеров. В таких случаях всегда возникает дилемма: молчать или все же высказаться об отношениях близкого человека?

Клинический психолог и доцент Чикагской школы психологии Глория Морроу в комментарии CNBC объяснила, что важно правильно определить свои мотивы. По ее словам, только после этого можно выбирать, как действовать в различных ситуациях.

Если есть реальная угроза

Когда есть признаки того, что партнер вашей подруги может быть физически агрессивным, контролирующим или имеет проблемы с алкоголем или наркотиками - молчать нельзя, говорит Морроу. В то же время стоит помнить, что ваша подруга, вероятно, все еще привязана к этому человеку и может его защищать. Поэтому говорите о поведении партнера, а не о его характере, и сосредоточьтесь на поддержке. Например:

"Я хочу, чтобы ты знала, что я с тобой. Я здесь, чтобы помочь. Я здесь, чтобы поддержать тебя, что бы тебе ни было нужно".

Важно не осуждать близкого человека и стать для него безопасным пространством, а не судьей. Также можно поделиться с ним контактами служб или ресурсов, которые могут помочь.

Если видите неуважение

Иногда партнер может "подкалывать", критиковать внешность или постоянно обесценивать вашу подругу. В таком случае решение - за вами. Если решите говорить, опять же, делайте это мягко и заботливо. Например:

"Меня немного настораживает, как он с тобой говорит. Тебе комфортно в этих отношениях?".

Бывают и более сложные ситуации, когда вы случайно увидели парня подруги с кем-то другим. Морроу советует не делать поспешных выводов и не сыпать подробностями, а спокойно спросить, хочет ли она знать больше.

Если он вам просто не нравится

Если вам не нравится чья-то энергия, характер или политические взгляды - это не причина вмешиваться, говорит Морроу. Даже если вы уверены, что подруга заслуживает лучшего:

"Очевидно, что вашей подруге с этим человеком хорошо... Когда мы высказываемся об отношениях друга, всегда существует риск испортить дружбу".

Напомним, ранее психолог Марк Траверс рассказал, что может стать лучшим подарком любимому человеку.

