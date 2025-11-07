В прошлом году больше всего ЕС покупал у России нефть, газ, железо, сталь и удобрения.

Европейский Союз в 2024 году импортировал из Российской Федерации товаров на 35 миллиардов евро.

Как пишет "Радио Свобода", об этом говорится в совместном предложении под названием "Торговля ради безопасности" от семи стран - Германии, Финляндии, Швеции, Латвии, Литвы, Эстонии и Польши - которые предлагают ввести дополнительные секторальные тарифы, чтобы постепенно прекратить эту торговлю.

Страны-инициаторы отмечают, что импорт из России не только обеспечивает ей "значительные доходы и подпитывает ее военный аппарат", но и "непосредственно вредит европейской экономической безопасности, поскольку он поддерживает зависимость в стратегически важных секторах".

Авторы документа отмечают, что даже после 19-го пакета санкций ЕС и плана Еврокомиссии ускорить отказ от российских энергоносителей, некоторые категории импорта остаются без ограничений, что позволяет Москве получать миллиардные доходы.

Как пишет издание, в 2024 году больше всего ЕС покупал у России:

нефти и газа - 22,3 млрд евро (65% всего импорта из РФ);

железа и стали - 2,6 млрд евро (8%);

удобрений - 1,7 млрд евро (7,5%);

никеля и алюминия - более 1,8 млрд евро (вместе 6%);

неорганической химии, рыбы и промышленного оборудования - еще около 1 млрд евро.

Беларусь, как отмечается в документе, также остается значительным поставщиком удобрений и химических продуктов, поэтому предложения по пошлинам распространяются и на нее.

По данным "Радио Свобода", документ определяет три приоритетные категории для новых пошлин. Что касается железа и стали, предлагается ввести пошлины на российские стальные слябы, которые сейчас освобождены от санкций до 2028 года. Это позволит защитить европейских производителей от демпинга со стороны субсидируемых российских компаний, которые, в отличие от европейских, еще и не платят экологический налог за выбросы углерода.

Что касается неорганической химии, инициаторы призывают заменить российский импорт аммиака и кальциевых фосфатов поставками с других рынков - США, Канады, Израиля, Иордании.

Для США ЕС обязался окончательно снизить пошлины на импорт этих химических веществ с 5,5 % до 0, поэтому это облегчит доступ к рынку для американских производителей, "которые являются одними из ведущих мировых поставщиков", говорится в документе.

В отношении калийных удобрений предлагается сократить или отменить тарифную квоту на импорт из России и Беларуси, который до сих пор остается фактически без ограничений. Таким образом можно будет также остановить спад производства калия в Евросоюзе.

Отмечается, что этот документ от семи стран лишь предлагает Еврокомиссии как можно быстрее подготовить предложение по новым пошлинам на импорт из России и Беларуси, чтобы сократить их доходы и одновременно усилить экономическую безопасность ЕС.

Торговля западных партнеров Украины с Россией

По состоянию на август, с января 2022 года ЕС импортировал российских товаров на сумму 297 млрд евро. США с января 2022 года импортировали российских товаров на сумму 24,51 млрд долларов.

В сентябре агентство Reuters писало, что на четвертом году полномасштабного вторжения России в Украину США и Европейский союз по-прежнему импортируют российские энергоносители и сырьевые товары. Общий объем торговли оценивается в миллиарды евро.

