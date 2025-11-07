В процессе создания трека была привлечена известная артистка из Украины.

Известная испанская певица Rosalia презентовала свой новый альбом LUX, а с ним и песню De Madrugá, в которой можно услышать слова на украинском языке.

Альбом LUX является особенным для певицы, поскольку она решила сделать нечто уникальное. Как она сообщала ранее в интервью для Popcast, пластинка состоит из 13 треков на разных языках мира.

Rosalia с уважением отнеслась к другим культурам. Певица целый год занималась с преподавателями, чтобы улучшить свое произношение иностранных слов и правильно их использовать в текстах песен.

Одну из тринадцати композиций испанская звезда решила сделать с использованием украинских фраз. Поэтому в песне De Madrugá, что переводится, как "С утра", можно услышать такие слова: "Я не шукаю помсти, помста шукає мене", которые спела Rosalia.

К созданию песни также присоединилась известная украинская певица Алина Паш. В частности, ее можно услышать в хоровом припеве, где повторяется фраза: "На світанку".

ROSALÍA - De Madrugá

Кроме украиноязычного трека, в альбоме LUX также есть песни с использованием немецкого, английского, сицилийского, латинского, арабского и других языков.

Ранее Rosalia рассказывала, с какими трудностями столкнулась при создании нового мультикультурного альбома LUX.

