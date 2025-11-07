В Европе понимают вклад Украины в развитие оборонной промышленности, в то время как США игнорируют это.

Дискуссии в США о предоставлении помощи Украине являются близорукими. На самом деле есть ряд ценных уроков, которые Вашингтон мог бы извлечь из успешного сопротивления украинцев России, говорится в материале Foreign Policy.

Потенциал украинских оборонных технологий

В издании отметили, что Киев проявил замечательную изобретательность в противостоянии полномасштабному вторжению России, не обладая теми ресурсами, которые есть у Москвы или Вашингтона. Более того, именно Украина была центром оборонной промышленности в СССР, включая разработку ракет. Это создало богатое наследие инженерных и научных знаний.

Планировщики НАТО особенно впечатлены украинской платформой Delta (боевая система ситуационной осведомленности, которая интегрирует данные по разведке, дронам и сенсорам в общую картину поля боя в реальном времени), подчеркнули в издании. Кроме того, украинские морские дроны позволили уничтожить треть Черноморского флота РФ и вытеснить российские корабли из порта в Севастополе.

Видео дня

Также именно украинцы начали первыми широко использовать наземных роботов, стремясь минимизировать человеческие потери. В издании отметили, что это еще одно достижение, за которым внимательно следят военные планировщики по всему миру.

В издании упомянули и то, что недавно в Украине начали интегрировать искусственный интеллект в системы наведения своих дронов. Представитель чешской оборонной компании в разговоре с журналистами заявил, что это очередное доказательство того, что Украина является не просто получателем помощи, а той страной, которая формирует современную войну.

Интересно то, что в Европе понимают вклад Украины в развитие оборонной промышленности и то, как страна переосмыслила современные боевые действия. В издании подчеркнули, что в США же по-прежнему сохраняется скептицизм.

Могут ли США побороть чрезмерную самоуверенность

Никто не нуждается в этих уроках больше, чем США, где десятилетия щедрого финансирования привели к созданию оборонной промышленности, в которой доминируют пять крупных корпораций, занимающих монопольное или почти монопольное положение, добавили в издании. Некоторые из американских проектов обошлись налогоплательщикам в огромные суммы, например, истребитель F-35, на программу которого потратили более чем 2 триллиона долларов.

В издании отметили, что американские политики и бизнесмены начинают понимать потенциал украинских технологий. Именно поэтому во время визита президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтон в октябре его сопровождала большая делегация предпринимателей из оборонной сферы.

"Это просто реальность, что нам нужна украинская технология беспилотников в США", - сказал журналистам Уильям Макналти, партнер американского венчурного фонда UA1.

Тем не менее, США будет трудно преодолеть чрезмерную самоуверенность, считают в издании. Например, несколько месяцев назад подразделение армии США выпустило видео, в котором с гордостью продемонстрировало "новаторский эксперимент" - солдаты прикрепили гранату к небольшому дрону и сбросили ее на цель. Это видео сразу же вызвало волну насмешек, так как украинские солдаты начали делать это в реальных боевых действиях гораздо раньше.

Украина становится основным гарантом безопасности Европы после ухода США

Ранее в Foreign Policy писали, что система безопасности Европы перестраивается в ускоренном порядке. Процесс ускорили война России против Украины и возвращение президента США Дональда Трампа в Белый дом.

В издании отметили, что угроза со стороны России продолжает расти, а США больше "не прикрывают спину" Европе. Это привело к тому, что Украина становится основным гарантом безопасности региона.

Вас также могут заинтересовать новости: