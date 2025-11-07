Эксперт считает, что Украина может компенсировать их собственными ракетами "Фламинго" и британскими Storm Shadow

Украина несколько недель лоббирует в Вашингтоне поставки дальнобойных ракет "Томагавк". Пентагон якобы дал зеленый свет по поставкам, оставив политическое решение за президентом США Дональдом Трампом. Госпожа посол Украины сообщила о "позитивных" переговорах, но Киеву надо искать еще и альтернативные варианты.

Как пишет Sky News, Трамп холодно отнесся к перспективе передачи "Томагавков". На вопрос репортера на борту Air Force One в воскресенье он ответил: "Нет, на самом деле нет".

По оценке военного аналитика Майкла Кларка, Трамп убежден в своей правоте в этом вопросе и, вероятно, не изменит мнение.

Кларк также отметил, что Россия явно "беспокоится" о возможной передаче "Томагавков" из-за дальности и точности ракет. Более того, Москва осознает, что достаточное количество "Томагавков" (примерно 200) могло бы позволить Украине атаковать российские нефтеперерабатывающие мощности и военные цели, что могло бы повлиять на решение Кремля продолжать войну или завершать. По его словам, страх такого результата якобы заставил Путина позвонить Трампу.

В то же время Кларк убежден, что для Украины опции не исчерпаны. Возможными заменителями "Томагавков" Кларк назвал британские ракеты Storm Shadow и украинские ракеты "Фламинго". Он отметил, что увеличение производства "Фламинго" могло бы выполнить ту же работу, и предположил, что Украина могла бы получить преимущество в случае наращивания их производства. Впрочем, Россия, вероятно, будет искать возможности помешать масштабному производству этих ракет.

"Томагавки" для Украины

Как сообщал УНИАН, Украина продвигает поставки дальнобойных ракет "Томагавк", считая их важным инструментом для поражения стратегических целей противника. Официальные лица сообщают о позитивных переговорах с Пентагоном, но окончательное политическое решение зависит от президента США.

Посол Украины в США Ольга Стефанишина заявила, что Украина ведет "позитивные" переговоры о закупке ракет "Томагавк" и другого дальнобойного оружия.

