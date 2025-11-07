Наталка Диденко предупредила о сильных магнитных бурях, которые ослабнут только в конце недели.

На выходных погода в Украине будет туманной и облачной, однако не холодной. Об этом сообщила сингоптик Наталья Диденко.

По ее данным, 8 ноября дожди в большинстве областей маловероятны, а температура воздуха составит в течение дня +9...+13 градусов. На юге Украины будет теплее, +10...+15 градусов.

Синоптик также предупредила украинцев о сильных магнитных бурях.

"Внимательно. Сегодня - сильные магнитные бури! В субботу геомагнитная активность удержится, в воскресенье - ослабнет", - рассказала она.

Погода в Киеве

В Киеве 8 ноября будет без осадков. По прогнозу Наталки Диденко, днем температура в столице составит +10...+12 градусов.

Какой будет зима в Украине - прогноз метеоролога

Этой зимой в Украине ожидается больше мокрого снега, гололеда и налипания снега, чем в предыдущие годы. Об этом рассказала заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Укргидрометинститута Вера Балабух.

По ее словам, в течение холодного периода страну ждут типичные зимние явления - дожди, туманы, мокрый снег, гололед. Их количество возрастет, ведь температура воздуха часто будет колебаться вокруг нуля, а с Атлантики будет поступать влажный воздух, что будет способствовать образованию таких погодных условий.

Также возможны мощные южные циклоны, которые принесут сильные снегопады, метели, ветер и гололед. Вероятнее всего, такие явления будут наблюдаться в феврале.

