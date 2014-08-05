С территории РФ ведется регулярный обстрел 79-й бригады под Дяковым
19:53, 05 августа 2014Политика
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Военные с 79-й аэромобильной бригады застряли под населенным пунктом Дьяково Луганской области неподалеку от границы с Россией.
REUTERS
Об этом сообщает "ТСН".
В течение последних полутора месяцев с территории РФ ведется обстрел позиций украинских военных "Градами" и из тяжелой артиллерии.
По словам бойцов, россияне обстреливают уже по три раза в день - последний обстрел был сегодня после обеда. Армейцы умоляют руководство вывести их из этой зоны, ведь обороняться с каждым днем становится все труднее.
Читайте такжеВ СНБО объяснили, почему силы АТО покинули Ясиноватую"Только благодаря нашим секретам у нас небольшие потери, последний раз продукты подвозили 18 июля. Не можем за себя постоять, когда нам в спину стреляют из РФ", - говорят бойцы.
Бойцов 79-й бригады постоянно обстреливают под Дяковым
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