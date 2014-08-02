Террористы из Бука сбили украинский беспилотник

Как сообщили в медиацентре АТО, 1 августа с украинской территории запустили беспилотный летательный аппарат с целью выявить системы противовоздушной обороны российских наемников.

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В медиацентре отметили, что свое задание украинской автоматический разведчик выполнил, и штаб АТО получил немало информации о сосредоточения и передвижения захватчиков, а также о том, каким образом они отслеживают воздушное пространство.

Однако во время возвращения на базу, беспилотник был сбит. "Вероятно, из такой же установки профессиональные наемники сбили мирный пассажирский самолет "Боинг - 777", - предположили в АТО.