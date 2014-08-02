Террористы из Бука сбили украинский беспилотник
00:05, 02 августа 2014Политика
9
Боевики с помощью ракетной установки "Бук М-1" сбили украинский беспилотник
Террористы из Бука сбили украинский беспилотник / facebook.com
Как сообщили в медиацентре АТО, 1 августа с украинской территории запустили беспилотный летательный аппарат с целью выявить системы противовоздушной обороны российских наемников.
Читайте такжеДонецкой области силовики сбили беспилотник
В медиацентре отметили, что свое задание украинской автоматический разведчик выполнил, и штаб АТО получил немало информации о сосредоточения и передвижения захватчиков, а также о том, каким образом они отслеживают воздушное пространство.
Однако во время возвращения на базу, беспилотник был сбит. "Вероятно, из такой же установки профессиональные наемники сбили мирный пассажирский самолет "Боинг - 777", - предположили в АТО.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter