Военные без потерь сужают кольцо вокруг Луганска и Донецка

За минувшую ночь позиции силовиков обстреливались четыре раза: на пограничном КПП "Должанский", в Мариновке, Ильинке и Дьяково, говорится в сюжете ТСН.

Украинцы отвечали прицельным огнем на поражение, а вблизи Краматорского аэродрома украинским десантникам хватило лишь подготовить оружие, как боевики исчезли.

Вместе с тем, антитеррористическая операция имеет положительную динамику: войска и бойцы продвигаются вперед.

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За последние сутки были проведены тщательно спланированы зачистки и установлен полный контроль над Семеновкой и Константиновкой.

Кольцо вокруг Донецка с Луганском становится плотнее и мощнее.

В то же время, подавляющее большинство гражданского населения в освобожденных городах встречают и считают украинских силовиков не иначе, как освободителями.

Кое-кто из горожан, даже не имея лишнего куска хлеба, пытается угощать военных.