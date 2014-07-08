Мэр Донецка подтвердил, что террористы заняли завод по производству взрывчатки
Донецкий городской голова Александр Лукьянченко подтвердил, что представители самопровозглашенной Донецкой народной республики заняли Донецкий казенный завод химических изделий.
Об этом он сказал на пресс-конференции 8 июля, сообщает ОстроВ.
При этом, донецкий градоначальник отметил, что ему неизвестно, вывозится ли представителям «ДНР» с территории завода взрывчатка.
«Мне этого не известно, что там вывозят. Но, то, что там есть представители «ДНР» мне известно, потому что воинская часть, которая охраняла этот завод, была разоружена», - сказал мэр, отвечая на соответствующий вопрос.
Донецкий казенный завод химических изделий - имеет семидесятилетний опыт производственных работ. Он позиционировался как изготовитель боевой спецтехники для вооруженных сил. Завод занимается производством взрывчатых веществ для угольной и горнорудной промышленности и утилизацией артиллерийских боеприпасов.