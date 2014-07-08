Мэр Донецка подтвердил, что террористы заняли завод по производству взрывчатки

22:09, 08 июля 2014
Политика
1 0

Донецкий городской голова Александр Лукьянченко подтвердил, что представители самопровозглашенной Донецкой народной республики заняли Донецкий казенный завод химических изделий.

Донецкий завод химических изделий / pauluskp.livejournal.com

 Об этом он сказал на пресс-конференции 8 июля, сообщает ОстроВ

При этом,  донецкий градоначальник отметил, что ему неизвестно, вывозится ли представителям «ДНР» с территории завода взрывчатка.  

«Мне этого не известно, что там вывозят. Но, то, что там есть представители «ДНР» мне известно, потому что воинская часть, которая охраняла этот завод, была разоружена», - сказал мэр, отвечая на соответствующий вопрос. 

Донецкий казенный завод химических изделий - имеет семидесятилетний опыт производственных работ. Он позиционировался как изготовитель боевой спецтехники для вооруженных сил.  Завод занимается производством взрывчатых веществ для угольной и горнорудной промышленности и утилизацией артиллерийских боеприпасов. 

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter