Граница Украины закрыта огневым контролем - МВД

Об этом, как передает корреспондент УНИАН, сказал советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко на брифинге для прессы в Киеве.

"Граница закрыта так называемым огневым прикрытием, то есть, если со стороны России будет прорываться какая-то бронетехника, или какие-то КамАЗы - работают наши разведчики, наводчики, и она будет уничтожаться с воздуха, или огнем артиллерии", - сказал он.Читайте такжеСНБО: Украина будет сбивать российские вертолеты, если они снова пересекут границу

Геращенко заметил, что осталось совсем мало времени - несколько дней, чтобы было завершено взятие всех пропускных пунктов.

"С другой стороны нам по-новому придется укреплять всю границу с Россией, мы должны сделать ее современной и высокоэффективной, позволяющей предупреждать прорыв с той или другой стороны, а не бороться с его последствиями", - сказал он.